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"الشيوخ الأمريكي" يوافق على تثبيت بيرنز مديرًا لـ"سي آي إيه" وبيسيرا وزيرًا للصحة

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"الشيوخ الأمريكي" يوافق على تثبيت بيرنز مديرًا لـ"سي آي إيه" وبيسيرا وزيرًا للصحة "الشيوخ الأمريكي" يوافق على تثبيت بيرنز مديرًا لـ"سي آي إيه" وبيسيرا وزيرًا للصحة

مصراوي Masrawy

08:14 ص الجمعة 19 مارس 2021

واشنطن- (أ ش أ):

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تثبيت عضوين جديدين في إدارة الرئيس جو بايدن، هما ويليام بيرنز في منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزيّة (سي آي إيه) وكسافييه بيسيرا في منصب وزير الصحّة.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن بيرنز حاز على إجماع أعضاء مجلس الشيوخ.

كان بيرنز دبلوماسيًّا على مدى 33 عامًا وشغل منصب سفير بلاده في موسكو .. وهو يتمتّع بخبرة عميقة في شؤون الأمن والاستخبارات، بعدما أمضى أكثر من ثلاثة عقود في السلك الخارجي للولايات المتحدة، بما في ذلك فترة عمله سفيرًا في من 2005 إلى 2008.

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