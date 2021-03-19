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الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مزرعة دواجن في أسيوط

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الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مزرعة دواجن في أسيوط الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مزرعة دواجن في أسيوط

مصراوي Masrawy

10:34 ص الجمعة 19 مارس 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:
سيطرت قوات الحماية المدنية في أسيوط، اليوم الجمعة، على حريق اندلع داخل مزرعة دواجن بناحية قرية تل زايد بمركز البداري في أسيوط.
تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، بورود بلاغا من الأهالي بالحادث.
تبين نشوب الحريق بمزرعة دواجن ملك "سيد.م.م"، وجرت السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات؛ وبسؤاله، قرر نفوق 5000 دجاجة، أعمار مختلفة دون معرفة أسباب الحريق.
وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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