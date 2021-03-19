تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
أمانة مكة: مقطع تسميم الكلاب لا يخصّنا وتعاملنا وفق الشريعة الإسلامية
-
الأربعاء 24 مارس 2021 12:07 مساءً
مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش مكافحة أشكال التمييز وخطاب الكراهية
-
الأربعاء 24 مارس 2021 12:07 مساءً
اليمن.. شاب يقتل مؤذنًا لانزعاجه من صوت الأذان
-
الأربعاء 24 مارس 2021 12:07 مساءً
من جامعة حائل.. هذه توصيات مؤتمر جودة التدريب في الجامعات
-
الأربعاء 24 مارس 2021 12:07 مساءً
"النيابة وسوق المال" تتعاونان في مكافحة جرائم غسل الأموال
-
الأربعاء 24 مارس 2021 12:07 مساءً
فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة بإلزامهم أخذ اللقاح أو الفحص الأسبوعي
-
الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان
-
الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
بينها 3 عربية.. الأمم المتحدة تُحذّر من خطر "المجاعة الحادة" في 20 دولة
-
الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
الإعلان عن رصد سلالة جديدة لـ"كوفيد-19" في بلجيكا
-
الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
إغلاق قناة السويس.. 8 زوارق قَطْر تعمل على فتح المجرى المائي وتعويم الحاوية
-
الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الوحيد اللي جمع بين الملك فاروق وعبد الناصر.. حكاية عم مهدي أقدم صانع جرانيتا في مصر
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 19 مارس 2021 11:03 صباحاً
157
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
شاهد سفاح الجيزة بعد الحكم عليه بالإعدام
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 24 مارس 2021 11:50 صباحاً
مصير سفاح الجيزة بعد ورود رأى المفتي في إعدامه.. الجنايات تصدر حكمها اليوم
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 24 مارس 2021 11:35 صباحاً
لحظة الحكم بالإعدام شنقا على سفاح الجيزة
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 24 مارس 2021 11:35 صباحاً
قناة السويس تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة بواسطة 8 قاطرات عملاقة
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 24 مارس 2021 11:20 صباحاً
السابق
هل تعلم لماذا يحب البشر السفر؟ عالم نفس متخصص يجيب لـCNN عن ذلك
التالى
"دبي ديزرت كلاسيك".. كيف أصبحت المدينة وجهة لعالم الغولف؟
Tweets by @3yonNews