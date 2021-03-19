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تعزز أسطولها البحري بثلاث غواصات نووية

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روسيا تعزز أسطولها البحري بثلاث غواصات نووية تعزز أسطولها البحري بثلاث غواصات نووية

مصراوي Masrawy

10:27 ص الجمعة 19 مارس 2021

موسكو - (د ب أ):

أعلن قائد الأسطول البحري الروسي، الأميرال نيكولاي إيفمينوف، أنه سيتم تعزيز القوات البحرية الروسية بثلاث غواصات نووية قبل نهاية الجاري.

ونقلت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" عن إيفمينوف، قوله إن الغواصة النووية المخصصة للمهمات الاستراتيجية "كنياز أوليج"، بالإضافة إلى الغواصتين "كازان" و"نوفوسيبيرسك"، ستدخل الخدمة بنهاية 2021.

وبحسب قناة "آر تي العربية" الروسية، تسلم الأسطول البحري الروسي أول غواصة خاصة بالمهمات الاستراتيجية من نوع "كنياز أوليج" في يونيو من العام الماضي، وهي مزودة بـ16 صاروخا باليستيا من نوع "بولافا".

تأتي هذه الخطوة على خلفية التوتر في العلاقات الروسية الغربية بعد ضم لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 ودعم موسكو للتمرد الانفصالي شرقي البلاد، واتهامات موسكو للولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بإجراء تدريبات عسكرية "استفزازية" بالقرب من الحدود الروسية.

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