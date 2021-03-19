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١٠٠٠ شاب وفتاة.. محافظ القاهرة يشهد بدء فعاليات مبادرة "جمل مدينتك"

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١٠٠٠ شاب وفتاة.. محافظ القاهرة يشهد بدء فعاليات مبادرة "جمل مدينتك" ١٠٠٠ شاب وفتاة.. محافظ القاهرة يشهد بدء فعاليات مبادرة "جمل مدينتك"

مصراوي Masrawy

10:32 ص الجمعة 19 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الجمعة، اصطفاف ١٠٠٠ شاب وفتاة من مراكز الشباب والكشافة أمام ديوان عام محافظة القاهرة بعابدين لبدء انطلاق فعاليات مبادرة "جمل مدينتك" والتي تنظمها محافظة القاهرة وينفذها الشباب في الفترة من ١٩ مارس حتى ٥ أبريل في جميع شوارع وميادين العاصمة القريبة من مراكز الشباب بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تعتمد بشكل أساسي على الشباب وتهدف إلى إعداد جيل لديه الوعي والمعرفة بكافة مسئولياتها، بالإضافة إلى رؤية طموحة في مجال بناء الإنسان الذي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية وهو ما يعزز فرص الشباب في المشاركة الإيجابية في الحياة العامة ورفع قيم الانتماء والحس الوطني لديهم، ويسهم في تمكين جيل لديه الرغبة في المشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية المستدامة ٢٠٣٠ وخطواتها السريعة نحو التنمي.

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