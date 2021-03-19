صور.. فحص الإبل المشاركة في سباق الهجن بشرم الشيخ

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جنوب سيناء- رضا السيد:

قالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من فحص الإبل المشاركة في سباق الهجن بمدينة شرم الشيخ، باستخدام أحدث التقنيات وأدوات التشخيص.

وأوضحت مدير مديرية الطب البيطري في تصريح لها اليوم الجمعة، أن أعمال الفحص قامت بها القافلة البيطرية المجانية، التي نظمها معهد بحوث التناسليات بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، وهيئة الخدمات البيطرية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة.

وأشارت إلى أن القافلة قامت بتقديم جميع أنواع الأدوية، والفحص والسونار الخاص بجمال السباقات التي توجد بمضمار الهجن بشرم الشيخ، بالتنسيق مع رئيس مدينة شرم الشيخ ، ومديرية الطب البيطري، وفي حضور العميد عبدالرحيم عبدالدايم المدير التنفيذي لمضمار الهجن.

وتنطلق اليوم المهرجان الثالث لسباقات رياضة الهجن للموسم الرياضي 2021، بمضمار شرم الشيخ الدولي، على هامش احتفالات محافظة جنوب سيناء بالذكرى الـ 32 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية، وسط إجراءات احترازية، بمشاركة هجانة من 11 محافظة وهم محافظات الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، شمال سيناء، الوادي الجديد، الشرقية، القاهرة، قنا، سوهاج، الأقصر، أسوان.

يجري السباق على عدد من الأشواط باستخدام الراكب الألي، والبعض الأخر، أشواط تراثية تجري بواسطة راكب بشرى، ضمن احتفالات القبائل البدوية بالعيد القومي للمحافظة، ومن المقرر أن يجري في نهاية السباق توزيع جوائز مالية قيمة.