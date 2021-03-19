الحق في القرآن.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من مدينة الطور بجنوب سيناء

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مصراوي Masrawy



كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مدينة الطور، بمحافظة جنوب سيناء، ضمن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

ويحضر صلاة الجمعة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والشيخ اسماعيل الراوي مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الأوقاف، عددا من المساجد بمدينة الطور، ويقوم بزيارة لمنطقة عيون موسى، بصحبة بعض الواعظات.

وينقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة صلاة الجمعة من مدينة الطور تحت عنوان "الحق في القرآن الكريم".