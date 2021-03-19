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يفتتحه وزير الأوقاف اليوم.. 8 معلومات عن مسجد السلام في طور سيناء

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يفتتحه وزير الأوقاف اليوم.. 8 معلومات عن مسجد السلام في طور سيناء يفتتحه وزير الأوقاف اليوم.. 8 معلومات عن مسجد السلام في طور سيناء

مصراوي Masrawy

09:18 ص الجمعة 19 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

يفتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، غدًا الجمعة مسجد السلام بمدينة طور سيناء بعد تطويره، ومن المقرر أن يجري نقل شعائر صلاة الجمعة منه على الهواء مباشرة.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن مسجد السلام الذي يخدم سكان حي الأوقاف، والسلام القديم.

- يقع مسجد السلام بمدينة طور سيناء بجوار المديرية المالية.

- تصل تكلفة تطوير المسجد 2 مليون جنيه.

- مساحة المسجد 900 متر.

- يتبعه 3 مباني، هي المبنى الرئيسي، ومنطقة خدمات المسجد، ومكتبة.

- يضم مصلى للسيدات على مساحة 100 متر.

- يتبعه مبنى لتحفيظ القرآن ومضيفة على مساحة 600 مترًا.

- يضم استراحة لإمام المسجد

- جرى تطوير المسجد ورفع كفاءة المضيفة، ومصلى السيدات، ودورات المياه، ورفع كفاءة استراحة إمام المسجد، وأيضًا تطويره من الخارج وتضمن الوجهات والمأذنة، وإقامة عدد من القباب الجديدة، وتركيب لاندسكيب.

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