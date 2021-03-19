أخبار عاجلة

أمانة مكة: مقطع تسميم الكلاب لا يخصّنا وتعاملنا وفق الشريعة الإسلامية -
مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش مكافحة أشكال التمييز وخطاب الكراهية -
اليمن.. شاب يقتل مؤذنًا لانزعاجه من صوت الأذان -
من جامعة حائل.. هذه توصيات مؤتمر جودة التدريب في الجامعات -
"النيابة وسوق المال" تتعاونان في مكافحة جرائم غسل الأموال -
فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة بإلزامهم أخذ اللقاح أو الفحص الأسبوعي -
"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان -
بينها 3 عربية.. الأمم المتحدة تُحذّر من خطر "المجاعة الحادة" في 20 دولة -
الإعلان عن رصد سلالة جديدة لـ"كوفيد-19" في بلجيكا -
إغلاق قناة السويس.. 8 زوارق قَطْر تعمل على فتح المجرى المائي وتعويم الحاوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

هل تعلم لماذا يحب البشر السفر؟ عالم نفس متخصص يجيب لـCNN عن ذلك

Print
مواضيع متعلقة
بعد نتائج أرباح أرامكو السعودية.. هذا ما شهدته الشركة في عام كورونا

بعد نتائج أرباح أرامكو السعودية.. هذا ما شهدته الشركة في عام كورونا

كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية بشأن اليمن ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية بشأن اليمن ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

ترامب يتباهى بنفوذه على الحزب الجمهوري في مقابلة إذاعية.. ماذا قال؟

ترامب يتباهى بنفوذه على الحزب الجمهوري في مقابلة إذاعية.. ماذا قال؟

مكانة ملكية..هذا ما ترمز له الأبقار في رواندا

مكانة ملكية..هذا ما ترمز له الأبقار في رواندا

شبكة عيون الإخبارية