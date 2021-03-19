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أمانة مكة: مقطع تسميم الكلاب لا يخصّنا وتعاملنا وفق الشريعة الإسلامية
-
الأربعاء 24 مارس 2021 12:07 مساءً
مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش مكافحة أشكال التمييز وخطاب الكراهية
-
الأربعاء 24 مارس 2021 12:07 مساءً
اليمن.. شاب يقتل مؤذنًا لانزعاجه من صوت الأذان
-
الأربعاء 24 مارس 2021 12:07 مساءً
من جامعة حائل.. هذه توصيات مؤتمر جودة التدريب في الجامعات
-
الأربعاء 24 مارس 2021 12:07 مساءً
"النيابة وسوق المال" تتعاونان في مكافحة جرائم غسل الأموال
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الأربعاء 24 مارس 2021 12:07 مساءً
فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة بإلزامهم أخذ اللقاح أو الفحص الأسبوعي
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الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان
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الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
بينها 3 عربية.. الأمم المتحدة تُحذّر من خطر "المجاعة الحادة" في 20 دولة
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الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
الإعلان عن رصد سلالة جديدة لـ"كوفيد-19" في بلجيكا
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الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
إغلاق قناة السويس.. 8 زوارق قَطْر تعمل على فتح المجرى المائي وتعويم الحاوية
-
الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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BBC News عربي
بتوقيت مصر : الأسباب التي تدفع إنسانا عاقل للتحرش بلأطفال
أخبار العالم
BBC News عربي
الجمعة 19 مارس 2021 09:11 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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