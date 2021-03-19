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أمانة مكة: مقطع تسميم الكلاب لا يخصّنا وتعاملنا وفق الشريعة الإسلامية
-
الأربعاء 24 مارس 2021 12:07 مساءً
مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش مكافحة أشكال التمييز وخطاب الكراهية
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الأربعاء 24 مارس 2021 12:07 مساءً
اليمن.. شاب يقتل مؤذنًا لانزعاجه من صوت الأذان
-
الأربعاء 24 مارس 2021 12:07 مساءً
من جامعة حائل.. هذه توصيات مؤتمر جودة التدريب في الجامعات
-
الأربعاء 24 مارس 2021 12:07 مساءً
"النيابة وسوق المال" تتعاونان في مكافحة جرائم غسل الأموال
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الأربعاء 24 مارس 2021 12:07 مساءً
فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة بإلزامهم أخذ اللقاح أو الفحص الأسبوعي
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الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان
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الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
بينها 3 عربية.. الأمم المتحدة تُحذّر من خطر "المجاعة الحادة" في 20 دولة
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الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
الإعلان عن رصد سلالة جديدة لـ"كوفيد-19" في بلجيكا
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الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
إغلاق قناة السويس.. 8 زوارق قَطْر تعمل على فتح المجرى المائي وتعويم الحاوية
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الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
المتيم بحب المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يذهب على حصان "لطلب يدها"! ????????
أخبار العالم
BBC News عربي
الجمعة 19 مارس 2021 09:11 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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