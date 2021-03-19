تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة بإلزامهم أخذ اللقاح أو الفحص الأسبوعي
-
الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان
-
الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
بينها 3 عربية.. الأمم المتحدة تُحذّر من خطر "المجاعة الحادة" في 20 دولة
-
الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
الإعلان عن رصد سلالة جديدة لـ"كوفيد-19" في بلجيكا
-
الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
إغلاق قناة السويس.. 8 زوارق قَطْر تعمل على فتح المجرى المائي وتعويم الحاوية
-
الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
متطوعون ومتطوعات في أسواق مكة لنشر الوعي بخطر "كورونا"
-
الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
"بنك الدم الإقليمي" بـ"صحة الشرقية" ينال جائزة التميز خلال 2020
-
الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
"الأرصاد": أعلى سرعة رياح سُجلت في جدة وحائل والقريات
-
الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
شاهد سفاح الجيزة بعد الحكم عليه بالإعدام
-
الأربعاء 24 مارس 2021 11:50 صباحاً
مصير سفاح الجيزة بعد ورود رأى المفتي في إعدامه.. الجنايات تصدر حكمها اليوم
-
الأربعاء 24 مارس 2021 11:35 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
روبى عاملة مفاجأة للجمهور فى رمضان وخناقة أديب ونمبر وان هتخلص على إيه؟
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 19 مارس 2021 09:04 صباحاً
99
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
شاهد سفاح الجيزة بعد الحكم عليه بالإعدام
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 24 مارس 2021 11:50 صباحاً
مصير سفاح الجيزة بعد ورود رأى المفتي في إعدامه.. الجنايات تصدر حكمها اليوم
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 24 مارس 2021 11:35 صباحاً
لحظة الحكم بالإعدام شنقا على سفاح الجيزة
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 24 مارس 2021 11:35 صباحاً
قناة السويس تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة بواسطة 8 قاطرات عملاقة
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 24 مارس 2021 11:20 صباحاً
السابق
أحمد رزق يكشف لأول مرة سبب انخفاض وزنه وكيف تحول لنجم أكشن؟
التالى
أهم الأخبار.. حادث مروع على الصحراوى الغربى وهذا موعد نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى
Tweets by @3yonNews