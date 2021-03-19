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فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة بإلزامهم أخذ اللقاح أو الفحص الأسبوعي
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الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان
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الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
بينها 3 عربية.. الأمم المتحدة تُحذّر من خطر "المجاعة الحادة" في 20 دولة
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الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
الإعلان عن رصد سلالة جديدة لـ"كوفيد-19" في بلجيكا
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الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
إغلاق قناة السويس.. 8 زوارق قَطْر تعمل على فتح المجرى المائي وتعويم الحاوية
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الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
متطوعون ومتطوعات في أسواق مكة لنشر الوعي بخطر "كورونا"
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الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
"بنك الدم الإقليمي" بـ"صحة الشرقية" ينال جائزة التميز خلال 2020
-
الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
"الأرصاد": أعلى سرعة رياح سُجلت في جدة وحائل والقريات
-
الأربعاء 24 مارس 2021 11:53 صباحاً
شاهد سفاح الجيزة بعد الحكم عليه بالإعدام
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الأربعاء 24 مارس 2021 11:50 صباحاً
مصير سفاح الجيزة بعد ورود رأى المفتي في إعدامه.. الجنايات تصدر حكمها اليوم
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الأربعاء 24 مارس 2021 11:35 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بوتين وبايدن.. حوار مرتقب أم مواجهة حادة؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 19 مارس 2021 09:01 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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