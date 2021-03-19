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بايدن يؤكد ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي السريع لحل الأزمات الإقليمية

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بايدن يؤكد ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي السريع لحل الأزمات الإقليمية بايدن يؤكد ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي السريع لحل الأزمات الإقليمية

مصراوي Masrawy

08:15 ص الجمعة 19 مارس 2021

واشنطن -(أ ش أ):

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن ممثلي الولايات المتحدة الدائمين لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على التحرك السريع لحل الأزمات الإقليمية.

وأفاد البيت الأبيض، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، بأن بايدن خلال استضافته الدبلوماسيين شدد على أهمية تحرك مجلس الأمن الدولي بشأن مجموعة من الأزمات الإقليمية، بما في ذلك تلك المشتعلة في بورما وإثيوبيا وليبيا وسوريا واليمن.

وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكي جدد تأكيد التزام الولايات المتحدة بالقيادة العالمية القائمة على القيم وإعادة التواصل مع المؤسسات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة.

وشدد بايدن على أهمية العمل مع الشركاء العالميين ومن خلال المؤسسات متعددة الأطراف لإنهاء الوباء وتحسين الأمن الصحي العالمي وضمان قيادة انتعاشًا اقتصاديًا منصفًا ومستدامًا.

ووفقا لبيان البيت الأبيض: "أعلن بايدن أيضًا في الاجتماع أن الولايات المتحدة تعتزم الانضمام رسميًا إلى مجموعة أصدقاء "المناخ والأمن في الأمم المتحدة".

وانضم إلى الاجتماع مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس جرينفيلد إلى جانب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي حول المناخ جون كيري والنائب الأول لمستشار الأمن القومي جون فينر، اللذين أطلعا المجموعة على أولويات الولايات المتحدة فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ والأمن الإقليمي.

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