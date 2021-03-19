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الفلبين توافق على الاستخدام الطاريء للقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا

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الفلبين توافق على الاستخدام الطاريء للقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا الفلبين توافق على الاستخدام الطاريء للقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

08:13 ص الجمعة 19 مارس 2021

مانيل-(أ ش أ):

أعلنت إدارة الغذاء والدواء في الفلبين اليوم الجمعة، موافقتها على الاستخدام الطاريء للقاح سبوتنيك- في الروسي الصنع المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي أظهر معدل فعالية بنسبة 91%.

وقال المدير العام لإدارة الغذاء والدواء إريك دومينجو - في تصريح نقلته صحيفة (مانيلا تايمز) الفلبينية على موقعها الإلكتروني - إن اللقاح الذي طوره معهد أبحاث جاماليا لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة قد استوفى شروط الاستخدام الطاريء.

وأضاف دومينجو "اليوم، نود أن نعلن أنه بعد مراجعة دقيقة وشاملة أجراها الخبراء التنظيميون والطبيون للبيانات المنشورة وغير المنشورة حاليًا، تمنح إدارة الغذاء والدواء ترخيصا لاستخدام لقاح سبوتنيك-في الروسي لحالات الطواريء".

واستشهد دومينجو بالبيانات المؤقتة لتجربة المرحلة الثالثة من اللقاح المنشورة في مجلة لانسيت الطبية، والتي أشارت إلى أن اللقاح الروسي أظهر فعالية إجمالية بنسبة 6ر91 % في الوقاية من .

وأضاف أن "معدل الفعالية ثابت بين جميع الفئات العمرية بدءا من الـ18 عاما وما فوق".

جدير بالذكر أن لقاح سبوتنيك-في الروسي، هو رابع لقاح تقر الفلبين استخدامه لحالات الطواريء.

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