أخبار عاجلة

فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة بإلزامهم أخذ اللقاح أو الفحص الأسبوعي -
"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان -
بينها 3 عربية.. الأمم المتحدة تُحذّر من خطر "المجاعة الحادة" في 20 دولة -
الإعلان عن رصد سلالة جديدة لـ"كوفيد-19" في بلجيكا -
إغلاق قناة السويس.. 8 زوارق قَطْر تعمل على فتح المجرى المائي وتعويم الحاوية -
متطوعون ومتطوعات في أسواق مكة لنشر الوعي بخطر "كورونا" -
"بنك الدم الإقليمي" بـ"صحة الشرقية" ينال جائزة التميز خلال 2020 -
"الأرصاد": أعلى سرعة رياح سُجلت في جدة وحائل والقريات -
شاهد سفاح الجيزة بعد الحكم عليه بالإعدام -
مصير سفاح الجيزة بعد ورود رأى المفتي في إعدامه.. الجنايات تصدر حكمها اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الإكوادور تسمح بدخول المسافرين بدون اختبار كورونا لمن تلقوا اللقاح

Print
الإكوادور تسمح بدخول المسافرين بدون اختبار كورونا لمن تلقوا اللقاح الإكوادور تسمح بدخول المسافرين بدون اختبار كورونا لمن تلقوا اللقاح

مصراوي Masrawy

08:11 ص الجمعة 19 مارس 2021

كيتو-(أ ش أ):

أعلنت سلطات الإكوادور أنها ستسمح بدخول أراضي البلاد بدون اختبار سلبي لفيروس كورونا للمسافرين الذين تلقوا لقاحا ضد الفيروس التاجي.

وذكرت وزارة السياحة في الإكوادور - وفقا لقناة ( اليوم) - "أن اللجنة الوطنية وافقت على قواعد جديدة للسفر جوا، التي ستدخل حيز التنفيذ يوم 22 مارس الجاري"، مؤكدة أن المسافرين الذين لديهم شهادة التطعيم ضد سيتمكنون من دخول أراضي البلاد بدون تقديم نتائج الاختبار.

وأضافت أنه في حال عدم وجود شهادة التطعيم سيكون على المسافر أن يقدم اختبارا سلبيا لفيروس كورونا، أخذه في غضون 3 أيام قبل السفر، أو يقدم اختبارا إيجابيا لوجود الأجسام المضادة.

وأشارت إلى أنه سيكون من الممكن أيضا دخول أراضي الإكوادور مع اختبار إيجابي لفيروس كورونا، بشرط الشفاء من المرض في غضون أكثر من شهر وبدون أعراض المرض، ولديهم شهادة طبية بأنهم بحالة صحية جيدة.

وكانت الإكوادور قد سجلت 306 آلاف إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء و16.3 ألف حالة وفاة جراء الفيروس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

شبكة عيون الإخبارية