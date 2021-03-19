ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل 72 ساعة

مصراوي Masrawy
05:00 ص الجمعة 19 مارس 2021
كتب - يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس لمدة 3 أيام (الجمعة ـ السبت ـ الأحد)
أوضحت الهيئة أن الطقس سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح بين "6 - 8" درجات مئوية، ليسود طقس حار شمالاً، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا بارد ليلاً.
الجمعة 19 مارس:
ـ طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية.
ـ طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد صباحًا، بارد على كافة الأنحاء ليلاً.
ـ فرص أمطار خفيفة على بعض مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
ـ شبورة خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.
السبت 20 مارس:
ـ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 6 - 8 درجات مئوية.
ـ يسود طقس حار شمالاً شديد الحرارة جنوبًا نهارًا بارد ليلاً.
ـ أتربة عالقة نهارًا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.
ـ نشاط رياح، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.
الأحد 21 مارس:
ـ أتربة عالقة نهارًا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.
ـ نشاط رياح، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء العربية.