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ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل 72 ساعة

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ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل 72 ساعة ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل 72 ساعة

مصراوي Masrawy

05:00 ص الجمعة 19 مارس 2021

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس لمدة 3 أيام (الجمعة ـ السبت ـ الأحد)

أوضحت الهيئة أن الطقس سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح بين "6 - 8" درجات مئوية، ليسود طقس حار شمالاً، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا بارد ليلاً.

الجمعة 19 مارس:

ـ طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية.

ـ طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد صباحًا، بارد على كافة الأنحاء ليلاً.

ـ فرص أمطار خفيفة على بعض مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ـ شبورة خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

السبت 20 مارس:

ـ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 6 - 8 درجات مئوية.

ـ يسود طقس حار شمالاً شديد الحرارة جنوبًا نهارًا بارد ليلاً.

ـ أتربة عالقة نهارًا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

ـ نشاط رياح، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

الأحد 21 مارس:

ـ أتربة عالقة نهارًا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

ـ نشاط رياح، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء العربية.​

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