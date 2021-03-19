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عين الثور.. سماء تشهد اقتران قمر ونجم وكوكب اليوم

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عين الثور.. سماء مصر تشهد اقتران قمر ونجم وكوكب اليوم عين الثور.. سماء تشهد اقتران قمر ونجم وكوكب اليوم

مصراوي Masrawy

04:52 ص الجمعة 19 مارس 2021

كتب - يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء والوطن العربي اليوم الجمعة الموافق 19 مارس.

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة تتمثل في اقتران هلال القمر مع كوكب المريخ والنجم الأحمر الدبران (عين الثور) الموجود في برج الثور، ويترائى هذا المشهد في السماء عند دخول الليل في السادسة والنصف مساء تقريبا وحتى غروب المشهد في الحادية عشر والربع مساء تقريبا.

وأشار ورئيس قسم الفلك الأسبق، إلى أن هذه الظاهرة ليس لها أية أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.

يذكر أن شهر مارس الحالي، يشهد 9 ظواهر فلكية، بدأ أولها يوم 3 مارس، باقتران المريخ مع الحشد النجمي الثريا، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 28 مارس باكتمال القمر، ويعرف عند القبائل الأمريكية باسم القمر الدودي.​

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