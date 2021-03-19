أخبار عاجلة

فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة بإلزامهم أخذ اللقاح أو الفحص الأسبوعي -
"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان -
بينها 3 عربية.. الأمم المتحدة تُحذّر من خطر "المجاعة الحادة" في 20 دولة -
الإعلان عن رصد سلالة جديدة لـ"كوفيد-19" في بلجيكا -
إغلاق قناة السويس.. 8 زوارق قَطْر تعمل على فتح المجرى المائي وتعويم الحاوية -
متطوعون ومتطوعات في أسواق مكة لنشر الوعي بخطر "كورونا" -
"بنك الدم الإقليمي" بـ"صحة الشرقية" ينال جائزة التميز خلال 2020 -
"الأرصاد": أعلى سرعة رياح سُجلت في جدة وحائل والقريات -
شاهد سفاح الجيزة بعد الحكم عليه بالإعدام -
مصير سفاح الجيزة بعد ورود رأى المفتي في إعدامه.. الجنايات تصدر حكمها اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بمشاركة هيكل وعمرو أديب.. البحرين تطلق "مستقبل الإعلام في ظل كورونا"

Print
بمشاركة هيكل وعمرو أديب.. البحرين تطلق "مستقبل الإعلام في ظل كورونا" بمشاركة هيكل وعمرو أديب.. البحرين تطلق "مستقبل الإعلام في ظل كورونا"

مصراوي Masrawy

04:45 ص الجمعة 19 مارس 2021

ينطلق اليوم الجمعة، من العاصمة البحرينية المنامة، منتدى صحيفة "البلاد" عبر المنصة الافتراضية "زووم"، لمناقشة وضع الإعلام العربي في ظل وبعد جائحة كورونا، بمشاركة مسؤولين وإعلاميين من مختلف الدول العربية.

ويشارك في المنتدى من أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، السفير ياسر شعبان سفير مصر لدى البحرين، الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والإعلامي أسامة كمال، والإعلامي أسامة مهران.

ويتضمن المنتدى في جلساته ثلاثة محاور، أولها مناقشة التأثيرات المستقبلية على القطاع الإعلامي بعد انحسار جائحة كورونا، والمحور الثاني بعنوان: هل الجائحة المسمار الأخير في نعش الصحافة التقليدية؟، أما المحور الثالث فيناقش تحديات المصداقية والقيم الأخلاقية المهنية للإعلام.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

شبكة عيون الإخبارية