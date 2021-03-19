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لمدة 8 ساعات.. الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة اليوم

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لمدة 8 ساعات.. الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة اليوم لمدة 8 ساعات.. الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة اليوم

مصراوي Masrawy

04:44 ص الجمعة 19 مارس 2021

أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مناطق (ابتداء من الطالبية حتى ميدان الرماية – مساكن الضباط – مساكن الشباب – كفر نصار – كوم بكار – عزبة جبريل – منشية البكاري) لمدة 8 ساعات اليوم الجمعة.

وأوضحت المحافظة، في بيان اليوم، أن قطع المياه سيبدأ من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 19/3/2021 وحتي الساعة 6 صباح غد السبت الموافق 20/3/2021، وذلك لإصلاح كسر بخط مياه قطر 1000 مم بطريق إسكندرية الصحراوي أمام شارع عتاب.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة.

وكلف المحافظ رئيس حي الهرم ومدير مديرية الطرق بسرعة رد الشيء إلى أصله بأعلى مستوى عقب الانتهاء من الأعمال.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وستقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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