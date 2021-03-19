أخبار عاجلة

فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة بإلزامهم أخذ اللقاح أو الفحص الأسبوعي -
"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان -
بينها 3 عربية.. الأمم المتحدة تُحذّر من خطر "المجاعة الحادة" في 20 دولة -
الإعلان عن رصد سلالة جديدة لـ"كوفيد-19" في بلجيكا -
إغلاق قناة السويس.. 8 زوارق قَطْر تعمل على فتح المجرى المائي وتعويم الحاوية -
متطوعون ومتطوعات في أسواق مكة لنشر الوعي بخطر "كورونا" -
"بنك الدم الإقليمي" بـ"صحة الشرقية" ينال جائزة التميز خلال 2020 -
"الأرصاد": أعلى سرعة رياح سُجلت في جدة وحائل والقريات -
شاهد سفاح الجيزة بعد الحكم عليه بالإعدام -
مصير سفاح الجيزة بعد ورود رأى المفتي في إعدامه.. الجنايات تصدر حكمها اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

اليوم.. للطيران تسير 46 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

Print
اليوم.. مصر للطيران تسير 46 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب اليوم.. للطيران تسير 46 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

مصراوي Masrawy

04:42 ص الجمعة 19 مارس 2021

تسير شركة للطيران اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 46 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 5 آلاف راكب.

يأتي ذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها غدًا بمعدل 29 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، لاجوس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لارناكا، لندن، نيويورك، دوالا، باريس، اسطنبول، امستردام، روما، موسكو، أثينا، جوبا، بودابست، ميلانو، دبي، البحرين، الخرطوم، كوالا لامبور، بيروت، عمان، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، إربيل)، و12 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف راكب.

من جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

شبكة عيون الإخبارية