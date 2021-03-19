"النيابة العامة" توجّه بالقبض على المعتدين على قائد مركبة وتهشيم زجاج سيارته

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الواقعة أظهرها فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي

وجّهت النيابة العامة بالقبض على المتورطين في واقعة اعتداء مجموعة من الشباب بإيماءات مشينة وبذيئة على قائد إحدى المركبات، والتي أظهرها مقطع فيديو متداول، والتحقيق في الواقعة مع كل أطرافها، وتطبيق النظام بحق المتورطين.

وجاء توجيه النيابة العامة بناء على الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أظهر محتواه قيام مجموعة من الشباب بعمل إيماءات مشينة وبذيئة لقائد مركبة يسير بمحاذاة مركبتهم على الطريق، ومن ثم الاعتداء عليه بكسر الزجاج الجانبي لمركبته، بحسب بلاغ المجني عليه.النيابة العامة