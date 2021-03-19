أول تعليق من صاحب "سؤال القاضية ممكن" في هندسة شبين الكوم

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مصراوي Masrawy

المنوفية - أحمد الباهي:

أكد هشام حسن الدكتور في قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، أنه لم يقصد الإساءة من قريب أو بعيد لنادي الزمالك أو جمهوره، في سؤال امتحانات القسم عن جملة "القاضية ممكن" في إشارة لهدف لاعب الأهلي في النهائي الإفريقي.

مشيرًا إلى أن الهدف من السؤال تقريب الفكرة إلي الطلاب بهدف عملي، فضلا عن أن السؤال لم يكن عن الهدف أو "القاضية ممكن" وإنما تصميم شعار أو "لوجو" يشرح كيف تتحول الكلمة إلى النجاح في اللحظات الأخيرة في أي موضوع.

وأضاف "حسن" أن والدته وأقاربه وأصدقاءه زملكاوية، وهو غير متعصب لتشجيع النادي الأهلي، بل إن الطلاب الزملكاوية تربطه بهم علاقة ود واحترام، مؤكدا أن مواقع التواصل الإجتماعي أصبحت تثير الفتنة وهي ما أدت إلى التعصب الشديد بين الأهلي والزمالك.

وأوضح، أنه كان يفكر في وضع سؤال في التصميم عن العاصمة الإدارية الجديدة ولكن كان هناك مسابقات تقدم فيها الطلاب ففكر في تقديم فكرة جديدة، ولم يتطرق إلي نادي الزمالك أو جمهوره من قريب أو بعيد، مشددا على أن الهدف هو تقديم شرح لموضوع ولكن الإمتحان لم يكن يطلب تصميم هدف أفشة أو القاضية ممكن من المباراة كما فهم البعض من السؤال.

وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسؤال في مادة العمارة لكلية الهندسة بشبين الكوم المنوفية، يطلب من الطلاب وضع تصميم لجملة القاضية ممكن التي وردت على لسان التونسي عصام الشوالي معلق المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا الماضية، والتي حسمها الأهلي على حساب غريمه الزمالك، ليثير المنشور غضب بعض جماهير الفارس الأبيض.

ويظهر في الصورة الممهورة بتوقيع الدكتور هشام حسن، أستاذ العمارة بهندسة شبين الكوم، والذي يطلب فيه عمل تصميم إبداعي على مساحة 10 سم لشعار حول عبارة "القاضية ممكن" التي جاءت على لسان معلق المباراة، مصحوبا بصورة للاعب محمد مجدي أفشة أثناء تسديده للكرة في المرمى.

يذكر أن الأهلي توج على حساب غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز اللاعب مجدي أفشة هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة ليعلق بعدها عصام الشوالي قائلًا القاضية ممكن