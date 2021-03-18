أخبار عاجلة

فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة بإلزامهم أخذ اللقاح أو الفحص الأسبوعي -
"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان -
بينها 3 عربية.. الأمم المتحدة تُحذّر من خطر "المجاعة الحادة" في 20 دولة -
الإعلان عن رصد سلالة جديدة لـ"كوفيد-19" في بلجيكا -
إغلاق قناة السويس.. 8 زوارق قَطْر تعمل على فتح المجرى المائي وتعويم الحاوية -
متطوعون ومتطوعات في أسواق مكة لنشر الوعي بخطر "كورونا" -
"بنك الدم الإقليمي" بـ"صحة الشرقية" ينال جائزة التميز خلال 2020 -
"الأرصاد": أعلى سرعة رياح سُجلت في جدة وحائل والقريات -
شاهد سفاح الجيزة بعد الحكم عليه بالإعدام -
مصير سفاح الجيزة بعد ورود رأى المفتي في إعدامه.. الجنايات تصدر حكمها اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تونس.. الغنوشي يمنع عبير موسى من الالتحاق بمكتب البرلمان

Print
تونس.. الغنوشي يمنع عبير موسى من الالتحاق بمكتب البرلمان تونس.. الغنوشي يمنع عبير موسى من الالتحاق بمكتب البرلمان

مصراوي Masrawy

11:34 م الخميس 18 مارس 2021

وكالات:

أصدر رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، اليوم الخميس، منشوراً داخليا تضمن قراراً يمنع عضو مكتب مجلس نواب الشعب عبير موسي من الالتحاق بأشعال المكتب.

وذكرت إذاعة موزاييك التونسية، أن القرار جاء على خلفية ما اعتبره الغنوشي ''مواصلتها تعطيل أشغاله"، حسب تقديره، ومخالفة النظام الداخلي من خلال النقل المباشر على صفحتها بفيسبوك.

وغادر رئيس المجلس وبقية أعضاء المكتب الاجتماع في مناسبة أولى بعد التحاق موسي بالاجتماع وتوجيهها عديد الاتهامات لكتلة حركة النهضة والغنوشي مباشرة على صفحتها بالفايسبوك.

ودخلت موسي في مواجهة مع موظفي البرلمان وتبادلا التهم بعد إعلامها بعدم تمكنها من الالتحاق بالمكتب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

شبكة عيون الإخبارية