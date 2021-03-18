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قبل الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

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قبل الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات) قبل الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

مصراوي Masrawy

11:29 م الخميس 18 مارس 2021


يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدٍ الخميس، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة ، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وحالة الطقس ليلا بارد على كافة الانحاء، مع فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30%تقريبا).

وتنتشر الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن

العظمى الصغرى
القاهرة 24 14
الاسكندرية 21 12
وادى النطرون 22 12
طنطا 23 13
شبين الكوم 24 14
دمنهور 20 14
بلطيم 20 12
مطروح 21 12
السلوم 22 10
سيوة 23 09
بورسعيد 21 14
دمياط 20 13
الزقازيق 24 14
المنصورة 23 13
الاسماعيلية 24 12
السويس 23 13
العريش 19 11
رفح 19 10
رأس سدر 25 13
نخل 24 10
نويبع 25 19
طابا 22 15
كاترين 23 10
الطور 28 16
شرم الشيخ 28 20
الغردقة 29 17
مرسى علم 27 18
الفيوم 26 12
بنى سويف 27 12
المنيا 27 13
أسيوط 28 13
سوهاج 30 13
قنا 31 14
الأقصر 32 15
أسوان 33 16
ادفو 33 16
أبوسمبل 33 18
الوادى الجديد 30 14
شلاتين 29 18
ابو رماد 29 18
حلايب 28 18
رأس حدربة 27 19

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