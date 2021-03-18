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لمدة 16 ساعة.. الجيزة: غلق جزئي بالتناوب لمزلقان أبو النمرس

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لمدة 16 ساعة.. الجيزة: غلق جزئي بالتناوب لمزلقان أبو النمرس لمدة 16 ساعة.. الجيزة: غلق جزئي بالتناوب لمزلقان أبو النمرس

مصراوي Masrawy

11:19 م الخميس 18 مارس 2021

كتب – يوسف عفيفي:

أفادت محافظة الجيزة بقيام الهيئة القومية لسكك حديد بأعمال تطوير نظام إشارات السكة الحديد خط القاهرة / السد العالي بمنطقة مزلقان أبوالنمرس.

وأشارت المحافظة إلى أن الأمر سوف يستلزم قيام الشركة المنفذة بغلق جزئي بالتناوب لمزلقان السكة الحديد بمنطقة أبو النمرس لمدة 16 ساعة، ابتداءً من الساعة 10 مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة 2 صباح يوم الجمعة الموافق 19/3/2021، على أن يكون العمل دون تعطيل الحركة المرورية.

ونوهت المحافظة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.​

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