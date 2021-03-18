السيطرة على حريق داخل محل تجاري في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط – محمد إبراهيم:

اندلع حريق في محل تجاري يقع في شارع التجاري، في مدينة دمياط، مساء اليوم الخميس.

وأخطرت قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وأخرى للإسعاف، لإخماد النيران قبل امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة.

وسارع عدد من أهالي المنطقة إلى إطفاء الحريق، ومساعدة رجال الحماية المدنية، ولم يسفر الحادث عن أية إصابات حتى اللحظة.

ولم يتحدد بعد سبب اشتعال النيران، ويرجح أن يكون بسبب ماس كهربائي، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.