أخبار عاجلة

مصير سفاح الجيزة بعد ورود رأى المفتي في إعدامه.. الجنايات تصدر حكمها اليوم -
لحظة الحكم بالإعدام شنقا على سفاح الجيزة -
حياتك أحلى مع سالى فؤاد | الثلاثاء 23 مارس 2021 - الحلقة كاملة - سالى فؤاد تلبس الحجاب على الهواء -
"الغذاء والدواء": الجهات الرقابية وضعت حدوداً لـ "البرومات" في المياه -
أطلق أول مشروع من إنتاج "مبادرة إثراء بعنوان "مد" -
المركز الوطني للأرصاد: أتربة مثارة على منطقة تبوك -
السديس يشيد بالجهود الأمنية لضمان أمن وسلامة الحجاج والعمّار والزوّار -
"الصبحي" إلى المرتبة الثانية عشرة بأمانة جدة -
"العلكمي" يتابع البرامج الإثرائية التي تقدّمها إدارة الموهوبين للطلاب بسراة عبيدة -
"الجاسر": تمديد عقد "سابتكو" يضمن استقرار سوق النقل وتطوير المنافسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق داخل محل تجاري في دمياط

Print
السيطرة على حريق داخل محل تجاري في دمياط السيطرة على حريق داخل محل تجاري في دمياط

مصراوي Masrawy

11:16 م الخميس 18 مارس 2021

دمياط – محمد إبراهيم:

اندلع حريق في محل تجاري يقع في شارع التجاري، في مدينة دمياط، مساء اليوم الخميس.

وأخطرت قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وأخرى للإسعاف، لإخماد النيران قبل امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة.

وسارع عدد من أهالي المنطقة إلى إطفاء الحريق، ومساعدة رجال الحماية المدنية، ولم يسفر الحادث عن أية إصابات حتى اللحظة.

ولم يتحدد بعد سبب اشتعال النيران، ويرجح أن يكون بسبب ماس كهربائي، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

شبكة عيون الإخبارية