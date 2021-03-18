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النرويج تبقي على تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا انتظارا لمزيد من المعلومات

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النرويج تبقي على تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا انتظارا لمزيد من المعلومات النرويج تبقي على تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا انتظارا لمزيد من المعلومات

مصراوي Masrawy

11:04 م الخميس 18 مارس 2021

ستوكهولم - (د ب أ):

قال باحثون نرويجيون اليوم الخميس، إنهم توصلوا إلى مؤشرات على استجابة مناعية قوية بين المرضى الذين تم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا وأصيبوا بجلطات دموية.

وقال كبير أطباء مستشفى جامعة أوسلو، بال أندريه هولمي، للصحفيين: "نعتقد أن من المهم عرض ما توصلنا إليه، وأننا قد وجدنا نموذجا تفسيريا معقولا".

وأشار هولمي إلى أن المرضى عانوا من المضاعفات في فترة ما بين ثلاثة وعشرة أيام بعد التطعيم، مضيفا "لا أرى أي احتمال آخر حتى اليوم".

وقال إن النتائج تشير إلى أن المرضى لديهم استجابة مناعية قوية، مما أدى إلى تكوين أجسام مضادة يمكنها تنشيط الصفائح الدموية، وهي أجزاء صغيرة من الخلايا التي تشكل جلطات ويمكن أن توقف النزيف أو تمنعه، ورفض الإفصاح عن عدد المرضى الذين خضعوا للدراسة.

وجاءت تصريحات هولمي قبل إعلان وكالة الأدوية الأوروبية "إي إم أيه" عن مراجعتها للقاح، حيث قالت إن أسترازينيكا "آمن وفعَّال" بعد مراجعة شاملة عن المخاطر المحتملة لحدوث جلطات دموية.

وفي وقت لاحق، قال أودون هاجا، مدير وكالة الأدوية النرويجية، في مؤتمر صحفي إن الوكالة تحقق في تقارير بشأن ست حالات خطيرة، وحالتي وفاة بين أشخاص تم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا.

والنرويج واحدة من عدة دول علقت مؤقتًا التطعيم باللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية.

وقالت كاميلا ستولتنبرج، مديرة المعهد النرويجي للصحة العامة: "سنجري تقييما كاملا بشأن ما إذا كانت هناك صلة بين اللقاحات والحالات".

وقالت إن قرار تعليق استخدام أسترازينيكا الذي تم اتخاذه في 11 مارس سيظل ساريا، ومن المقرر أن يقدم معهدها نتيجة بنهاية الأسبوع المقبل.

وقالت ستولتنبرج إن السلطات الصحية في النرويج تعمل مع باحثين ونظراء في الداخل والخارج.

وفي أمستردام، قالت لجنة السلامة بوكالة الأدوية الأوروبية إنها لم تتطلع على دراسة مستشفى جامعة أوسلو.

وقالت سابين ستراوس، رئيس لجنة السلامة: "نقوم بتقييم كل شيء متاح أمامنا حتى الآن (أمس الأربعاء)".

وأعطت النرويج أكثر من 121000 جرعة من أسترازينيكا قبل قرار تعليق استخدامه قبل أسبوع.

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