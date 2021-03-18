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"الصحة" تنفي شائعة وفاة مواطن بعد تلقيه لقاح كورونا

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"الصحة" تنفي شائعة وفاة مواطن بعد تلقيه لقاح كورونا "الصحة" تنفي شائعة وفاة مواطن بعد تلقيه لقاح كورونا
بعد انتشار مقطع صوتي يدعي فيه مواطن وفاة عمه بعد اللقاح

نفت وزارة الصحة شائعة وفاة مواطن بعد تلقيه لقاح كورونا داخل مستشفى بالطائف؛ مؤكدةً أنها لم تسجل أي حالة وفاة أو مضاعفات شديدة بعد تلقي لقاحات كورونا (كوفيد - ١٩).

وتفصيلاً؛ نفت "الصحة" عبر 937 شائعة وفاة مواطن بعد تلقيه لقاح كورونا؛ وذلك ردًا على مقطع صوتي متداول لمواطن يدعي فيه أن عمه توفي داخل مستشفى بالطائف بعد تلقيه اللقاح وهو يستخدم حبوب مسيلة للدم.

وقالت "الصحة" عبر 937، ردًا على السائل في دحض الشائعة: "‏شكرًا لكم لاعتمادكم على المصادر الرسمية للتأكد من الإشاعات المتداولة بما يخص اللقاحات؛ ونفيدكم بأنه لم ترصد أي حالات وفاة أو مضاعفات شديدة بعد تلقي لقاحات كورونا (كوفيد-١٩)".

وشددت وزارة الصحة على الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.لقاح كورونا وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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