أخبار عاجلة

مصير سفاح الجيزة بعد ورود رأى المفتي في إعدامه.. الجنايات تصدر حكمها اليوم -
لحظة الحكم بالإعدام شنقا على سفاح الجيزة -
حياتك أحلى مع سالى فؤاد | الثلاثاء 23 مارس 2021 - الحلقة كاملة - سالى فؤاد تلبس الحجاب على الهواء -
"الغذاء والدواء": الجهات الرقابية وضعت حدوداً لـ "البرومات" في المياه -
أطلق أول مشروع من إنتاج "مبادرة إثراء بعنوان "مد" -
المركز الوطني للأرصاد: أتربة مثارة على منطقة تبوك -
السديس يشيد بالجهود الأمنية لضمان أمن وسلامة الحجاج والعمّار والزوّار -
"الصبحي" إلى المرتبة الثانية عشرة بأمانة جدة -
"العلكمي" يتابع البرامج الإثرائية التي تقدّمها إدارة الموهوبين للطلاب بسراة عبيدة -
"الجاسر": تمديد عقد "سابتكو" يضمن استقرار سوق النقل وتطوير المنافسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"شريفة الكسر" وكيلة لجامعة شقراء لشؤون الطالبات

Print
"شريفة الكسر" وكيلة لجامعة شقراء لشؤون الطالبات "شريفة الكسر" وكيلة لجامعة شقراء لشؤون الطالبات
نُشرت لها دراسات وأبحاث بمختلف المجلات العربية والعالمية

صدر قرار وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بناءً على ترشيح رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، بتكليف الدكتورة شريفة بنت عوض الكسر وكيلة للجامعة لشؤون الطالبات.

وعملت الكسر "أستاذة الإدارة المشارك"، في السنة التحضيرية بجامعة الإمام محمد بن سعود ثم انتقلت للعمل وكيلة للتطوير والجودة في كلية العلوم والدراسات الإنسانية بضرما، ثم وكيلة لكلية العلوم والدراسات الإنسانية بثادق لشطر الطالبات، كما عملت متعاونة لتدريس عددٍ من المقررات في عددٍ من الجامعات الحكومية والأهلية، وتقلدت خلال مسيرتها المهنية عددًا من المناصب القيادية إضافة إلى عضويتها في لجان مختلفة.

وحصلت الكسر على درجة الدكتوراه في الإدارة والإشراف من جامعة توليدو بأمريكا، ودرجة الماجستير من جامعة بيتسبرغ بأمريكا ولها عديد الدراسات والأبحاث المنشورة في مختلف المجلات العربية والعالمية.جامعة شقراء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة بإلزامهم أخذ اللقاح أو الفحص الأسبوعي

فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة بإلزامهم أخذ اللقاح أو الفحص الأسبوعي

"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان

"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان

بينها 3 عربية.. الأمم المتحدة تُحذّر من خطر "المجاعة الحادة" في 20 دولة

بينها 3 عربية.. الأمم المتحدة تُحذّر من خطر "المجاعة الحادة" في 20 دولة

الإعلان عن رصد سلالة جديدة لـ"كوفيد-19" في بلجيكا

الإعلان عن رصد سلالة جديدة لـ"كوفيد-19" في بلجيكا

شبكة عيون الإخبارية