رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

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مصراوي Masrawy

رام الله/القاهرة - (أ ش أ):

ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية موقف فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- والشعب المصري لدعمهم الدائم والمستمر للقضية الفلسطينية.

وقالت دار الإفتاء المصرية في بيان الليلة : إن ذلك جاء تعقيبًا على كلمة مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التي ألقاها في مؤتمر "بيت المقدس الإسلامي الدولي العاشر" في فلسطين بمدينة رام الله، الذي عقد افتراضيًّا عبر تطبيق زووم، تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني تعقيبًا على كلمة مفتي الجمهورية "لقد تعودنا في فلسطين على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية التي نعتز بها دائمًا ونفتخر، تلك المواقف التي تجسدها القيادة المصرية على أرض الواقع، وسجل لها التاريخ بصمة من نور".

وكان فضيلة مفتي الجمهورية قد أكد في كلمته أن مصر قد شاركت عبر تاريخ القضية الفلسطينية بموجب دورها الريادي في المنطقة وبما تحمله من حب وود للشعب الفلسطيني في كافة أطوار القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، وعملت مصر ولا زالت تعمل بقيادة الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي على توحيد الجهود وإذابة الفوارق وحل الخلافات بين كافة الفصائل من أجل تقريب وجهات النظر وجمع الشمل وتوحيد الصف لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإنهاء المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج جراء الظروف الشديدة والقرارات التعسفية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني يوميًّا بسبب الاحتلال.