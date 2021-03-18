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الجيزة: غلق جزئي لشارع الوحدة بإمبابة في الاتجاهين 24 ساعة

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الجيزة: غلق جزئي لشارع الوحدة بإمبابة في الاتجاهين 24 ساعة الجيزة: غلق جزئي لشارع الوحدة بإمبابة في الاتجاهين 24 ساعة

مصراوي Masrawy

10:46 م الخميس 18 مارس 2021

كتب – يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق جزئي لشارع الوحدة بإمبابة، غدا الجمعة، في الاتجاهين بالمنطقة المواجهة لمستشفى حميات إمبابة لمدة يوم واحد فقط لتغذية المستشفى بكابلات كهرباء جهد متوسط.

وقالت المحافظة، في بيان اليوم، إن ذلك جاء بناء على قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال تغذية مستشفى حميات إمبابة بكابلات كهرباء جهد متوسط نظرا لما يتطلبه زيادة غرف العزل بالمستشفى لمواجهة تداعيات .

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن موعد الغلق سيكون في تمام الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق ١٩ / ٣ /٢٠٢١ وحتى الساعة الخامسة صباحا دون تعطيل حركة المرور.

وأوضحت المحافظة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

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