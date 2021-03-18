وزيرة الثقافة تنعي شاكر عبدالحميد: ترك بصمات بارزة في النقد الفني

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مصراوي Masrawy

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، الذي غيبه الموت مساء اليوم الخميس عن عمر يناهز 69 عاما.

وقالت عبد الدايم: إن الراحل لعب دورا مهما في الثقافة المصرية وترك بصمات بارزة في مجال النقد الفنى، كما شارك فى إعداد أجيال من المبدعين.

وأشارت إلى أنه مثل الصديق والأب والمعلم لكل من شاركه العمل، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الدكتور شاكر عبد الحميد سليمان من مواليد 20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر، حاصل على درجة الدكتوراة تخصص علم نفس الإبداع من جامعة القاهرة، عمل أميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة الدكتور كمال الجنزوري في 2011.

وهو أستاذ لعلم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون ونائبا سابقاً لرئيس الأكاديمية كما شغل منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وعمل مديراً لبرنامج تربية الموهوبين واستاذا بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي (مملكة البحرين 2005 - 2011)، متخصص في دراسات الإبداع الفني والتذوق الفني لدى الأطفال والكبار وله مساهمات في النقد الأدبي والتشكيلي أيضاً.