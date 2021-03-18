وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا في القليوبية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات مديرية الصحة، وفاة 7 حالات بمضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، اليوم الخميس، بمستشفيات المحافظة من بينهم 3 سيدات.

جاء في المقدمة مستشفى قها للعزل الصحي، مسجلًا اليوم 4 حالات وفاة، بينما سجل مستشفى بنها التعليمي حالتي وفاة ومستشفى كفر شكر المركزي حالة وفاة واحدة.

وتراوحت أعمار الوفيات بين 93 عامًا و52 عامًا، وأوضح بيان المديرية أنهم كانوا محتجزين داخل العناية المركزة وعلى أجهزة التنفس الصناعي.

كانت محافظة القليوبية، سجلت اليوم الخميس 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.