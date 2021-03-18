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ألمانيا تستأنف التطعيم بلقاح أسترازينيكا غدا الجمعة

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ألمانيا تستأنف التطعيم بلقاح أسترازينيكا غدا الجمعة ألمانيا تستأنف التطعيم بلقاح أسترازينيكا غدا الجمعة

مصراوي Masrawy

10:21 م الخميس 18 مارس 2021

برلين - (د ب أ):

قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، اليوم الخميس إن بلاده تسعى إلى استئناف التطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بداية من غد الجمعة.

وكانت ألمانيا، وعدد من الدول، علقت التطعيم باستخدام أسترازينيكا مؤقتا في أعقاب تقارير أفادت بإصابة أشخاص بجلطات عقب تلقيهم جرعات اللقاح.

وأوضح الوزير شبان مساء اليوم أن استئناف التطعيم بأسترازينيكا في ألمانيا سيكون مصحوبا بنصائح جديدة بشأن الأعراض الجانبية.

وبعد مراجعة لمخاطر محتملة تتعلق بالإصابة بتجلط الدم بعد تلقي اللقاح، قررت وكالة الأدوية الأوروبية في وقت سابق اليوم أن لقاح أسترازينيكا "آمن وفعّْال".

وأعلنت عدة دول أوروبية أخرى أنها ستستأنف التطعيم الذي طورته شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية مع جامعة أوكسفورد.

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