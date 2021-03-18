أمير جازان يفتتح مهرجان البن الثامن ويدشن مشاريع بأكثر من 183 مليون ريال بالداير

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بمشاركة 124 مزارعاً وعدد من الجهات الحكومية

افتتح أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مساء اليوم، مهرجان البن الثامن في جبال جازان، الذي تنظمه محافظة الداير بني مالك بمقر المهرجان في المحافظة، بحضور نائب أمير المنطقة، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

وتجول في أروقة المهرجان، مستمعاً لشرح من محافظ الدائر بني مالك، المشرف العام على المهرجان، نايف بن ناصر بن لبدة عما يعرضه المشاركون في المهرجان والبالغ عددهم " 124 " مزارعاً من مزارعي البن بالقطاع الجبلي بالمنطقة، إضافة لمشاركات عدد من الجهات الحكومية.

وسلط ابن لبدة الضوء على زراعة البن في جبال جازان وما يشهده هذا المجال من توسع في ظل دعم الدولة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة وإمارة المنطقة للمزارعين، باعتبار محصولهم من السلع ذات المستقبل الواعد، لافتاً الانتباه إلى أن عدد مزارعي البن في محافظة الداير بلغ 1595 مزارعاً، ويملكون قرابة الـ 270000 شجرة، منها حوالي 171000 شجرة مثمرة تنتج أكثر من 685000 كيلو من محصول البن السعودي الفاخر.

وزار أمير منطقة جازان المعرض التشكيلي المصاحب لفعاليات المهرجان، مطلعاً على معروضات 45 فناناً وفنانة من تشكيليين ومصورين فوتجرافيين، وأبدى إعجابه وإشادته بمواهب المشاركين واحترافيتهم، كما شرّف حفل أهالي المحافظة بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها للمحافظة.

ودشن خلال الحفل حزمة من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة بتكلفة بلغت نحو 182,938436 ريالاً، حيث شملت مشروعات لوزارة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة بلغت 112,700,000 ريال، ومشروعات لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتكلفة بلغت 45,521,939 ريالاً، ومشروعات للشركة السعودية للكهرباء بتكلفة بلغت 11,000,000 ريال، ومشروعات وزارة التعليم بتكلفة بلغت 13,072,558 ريالاً.

ومن جانبه, ألقى محافظ الداير كلمة نيابة عن محافظي القطاع الجبلي والمشايخ والأهالي، أعربوا خلالها عن تقديرهم لما يبذله أمير منطقة جازان ونائبه من جهود لمواصلة مسيرة التنمية بمختلف محافظات المنطقة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، مشيرين إلى ما تحظى به محافظاتهم من مشروعات تعزز مسيرة البناء والتنمية بها.

وتضمن الحفل قصيدة شعرية، وعرضاً فنياً بعنوان "البن إرث ومستقبل"، فيما كرّم أمير المنطقة المشاركين في مهرجان البن الثامن، فيما حضر افتتاح المهرجان وتدشين المشروعات، وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر وعدد من المسؤولين.

والتقى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز في المركز الحضاري بمحافظة الداير بني مالك اليوم، بمشايخ وأهالي المحافظة.

ولفت أمير المنطقة إلى ما تشهده محافظة الداير بني مالك كغيرها من محافظات المنطقة من مشروعات تنموية وخدمية في مختلف المجالات، سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة خدمة للمواطن والمقيم، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وشدد على عظم التضحيات والبطولات التي يسطرها رجال الأمن، في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية، والتضحية بأرواحهم، لحماية أرض الحرمين الشريفين وحفظ أمن الوطن والمواطن، ولينعم هذا الوطن الغالي بالأمن والاستقرار.

وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية، إضافة إلى بحث الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، واستمع الجميع لتوجيهات أمير منطقة جازان حيالها.

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