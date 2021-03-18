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احتفالا بعيد الأم.. القرية الفرعونية تعلن دخول الأمهات مجانا لمدة 3 أيام

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احتفالا بعيد الأم.. القرية الفرعونية تعلن دخول الأمهات مجانا لمدة 3 أيام احتفالا بعيد الأم.. القرية الفرعونية تعلن دخول الأمهات مجانا لمدة 3 أيام

مصراوي Masrawy

09:34 م الخميس 18 مارس 2021

كتب – يوسف عفيفي:

قررت القرية الفرعونية بالجيزة، السماح بدخول الأمهات مجانا بداية من يوم الجمعة 19 مارس حتى الأحد 21 مارس ضمن جميع البرامج الترفيهية في القرية باستثناء البرنامج الشامل، وذلك احتفالا منها بعيد الأم.

وقالت القرية في بيان اليوم، إنها قررت خصم 20% لباقي الأسرة في حالة الحضور مع الأمهات خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن البرامج التي تدخل ضمن العرض هي:

ـ رحلة القرية والمتحف 100 جنيه.

ـ رحلة القرية و3 متاحف 130 جنيه.

ـ رحلة القرية و3 متاحف واليخت 200 جنيه.

من جانبها، أوضحت راندا الشيخ مدير العلاقات العامة بالقرية، أن من شروط الاستفادة بالعرض هي وجود الأسرة مع الأم بحد أدنى 3 أفراد أو الخصم 50% على البرامج في حالة وجود الأم فقط، مشيرة إلى أن العرض للأفراد فقط وليس المجموعات، ويُطبق على الأسرة بحد أقصي فردين مجاناً في الزيارة الواحدة "في حالة وجود الأم والجدة".

ونصحت القرية، زوارها بارتداء الماسك عند الدخول، والالتزام بقوانين المكان والحفاظ على التباعد الاجتماعي، موضحة أن مواعيد العمل يوميا من ٩ ص حتى ٥ م.

جدير بالذكر، فكرة بدأت عيد الأم عام 1872 حيث اقترحت المُؤلّفة الأمريكيّة جوليا وورد هوي اعتماد هذا العيد الوطنيّ، بهدف الاحتفال بالأمّهات وإيجاد وسيلة للتّرويح عن النّاس من مآسي الحرب الأهليّة الأمريكيّة التي كانت قد وضعت أوزارها مُنذ سنوات قليلة.

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