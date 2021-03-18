أخبار عاجلة

مصير سفاح الجيزة بعد ورود رأى المفتي في إعدامه.. الجنايات تصدر حكمها اليوم -
لحظة الحكم بالإعدام شنقا على سفاح الجيزة -
حياتك أحلى مع سالى فؤاد | الثلاثاء 23 مارس 2021 - الحلقة كاملة - سالى فؤاد تلبس الحجاب على الهواء -
"الغذاء والدواء": الجهات الرقابية وضعت حدوداً لـ "البرومات" في المياه -
أطلق أول مشروع من إنتاج "مبادرة إثراء بعنوان "مد" -
المركز الوطني للأرصاد: أتربة مثارة على منطقة تبوك -
السديس يشيد بالجهود الأمنية لضمان أمن وسلامة الحجاج والعمّار والزوّار -
"الصبحي" إلى المرتبة الثانية عشرة بأمانة جدة -
"العلكمي" يتابع البرامج الإثرائية التي تقدّمها إدارة الموهوبين للطلاب بسراة عبيدة -
"الجاسر": تمديد عقد "سابتكو" يضمن استقرار سوق النقل وتطوير المنافسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

أثار غضب الزملكاوية.. سؤال "القاضية ممكن" في امتحان العمارة بهندسة شبين الكوم

Print
أثار غضب الزملكاوية.. سؤال "القاضية ممكن" في امتحان العمارة بهندسة شبين الكوم أثار غضب الزملكاوية.. سؤال "القاضية ممكن" في امتحان العمارة بهندسة شبين الكوم

مصراوي Masrawy

10:03 م الخميس 18 مارس 2021

كتب - أحمد زكي:

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسؤال في مادة العمارة لكلية الهندسة بشبين الكوم المنوفية، يطلب من الطلاب وضع تصميم لجملة القاضية ممكن التي وردت على لسان التونسي عصام الشوالي معلق المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا الماضية، والتي حسمها الأهلي على حساب غريمه ، ليثير المنشور غضب بعض جماهير الفارس الأبيض.

ويظهر في الصورة اسم الدكتور هشام حسن، أستاذ العمارة بهندسة شبين الكوم، والذي يطلب فيه عمل تصميم إبداعي على مساحة 10سم لشعار يحتوي على عبارة "القاضية ممكن" التي جاءت على لسان معلق المباراة، مصحوبا بصورة للاعب محمد مجدي أفشة أثناء تسديده للكرة في المرمى.

يذكر أن الأهلي توج على حساب غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز اللاعب مجدي أفشة هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة ليعلق بعدها عصام الشوالي قائلًا القاضية ممكن.

صورة من سؤال القاضية ممكن

Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

شبكة عيون الإخبارية