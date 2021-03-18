أثار غضب الزملكاوية.. سؤال "القاضية ممكن" في امتحان العمارة بهندسة شبين الكوم

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد زكي:

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسؤال في مادة العمارة لكلية الهندسة بشبين الكوم المنوفية، يطلب من الطلاب وضع تصميم لجملة القاضية ممكن التي وردت على لسان التونسي عصام الشوالي معلق المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا الماضية، والتي حسمها الأهلي على حساب غريمه الزمالك، ليثير المنشور غضب بعض جماهير الفارس الأبيض.

ويظهر في الصورة اسم الدكتور هشام حسن، أستاذ العمارة بهندسة شبين الكوم، والذي يطلب فيه عمل تصميم إبداعي على مساحة 10سم لشعار يحتوي على عبارة "القاضية ممكن" التي جاءت على لسان معلق المباراة، مصحوبا بصورة للاعب محمد مجدي أفشة أثناء تسديده للكرة في المرمى.

يذكر أن الأهلي توج على حساب غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز اللاعب مجدي أفشة هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة ليعلق بعدها عصام الشوالي قائلًا القاضية ممكن.