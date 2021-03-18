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تدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي

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السعودية تدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي تدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي
أكدت على حق الفلسطينيين بحصولهم على دولة مستقلة

السعودية تدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي

أدانت المملكة العربية ، استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير الناتج عنها.

وقال المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة بجنيف، الدكتور عبدالعزيز الواصل، في كلمة أمام الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان اليوم: "إن البند السابع هو بند رئيسي ضمن جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، ولن تقبل المملكة مطلقاً تهميش هذا البند"، معرباً عن الأسف لاستمرار مقاطعة بعض الدول للبند السابع الذي يعنى بحالة حقوق الإنسان في فلسطين.

وأكد الواصل أهمية القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، والتمسك بمبادرة السلام العربية التي اقترحتها المملكة وتبنتها الدول العربية عام 2002، والتي تؤكد حق الفلسطينيين بحصولهم على دولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وانسحاب الاحتلال من هضبة الجولان العربي السوري المحتل.

وشدد على استمرار المملكة في دعم ومساندة القضية الفلسطينية وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية ودعمها الكامل لكل ما يمكن لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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