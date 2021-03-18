فرنسا: حجر صحي في 16 منطقة بينها باريس واستئناف التطعيم بأسترازينيكا غدا

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، فرض حجر صحي في 16 منطقة بينها باريس لمدة شهر، اعتبارا من الجمعة المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم استئناف التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لكورنا بدءا من الغد.

وقال كاستيكس، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس "استئناف التطعيم بلقاح أسترازينيكا في عموم البلاد اعتبارا من الغد"، مضيفا "سأتلقى الجرعة الأولى من أسترازينيكا غدا".

وأضاف أن "انتشار فيروس كورونا في تسارع مستمر والوضع الصحي في البلاد أصبح مقلقا.. وفرنسا تواجه موجة ثالثة سببتها السلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا التي تشكل ثلاثة أرباع الإصابات في البلاد".