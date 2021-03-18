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الحريري يدعو عون لإتاحة المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة

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الحريري يدعو عون لإتاحة المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة الحريري يدعو عون لإتاحة المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة

جي بي سي يوز :- دعا رئيس اللبنانية المكلف سعد الحريري رئيس الجمهورية ميشال عون إلى "إتاحة المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة، والمصارحة بأسباب تعطيله لإرادة المجلس النيابي".

وقال الحريري: "انتظر اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس ليناقشني في التشكيلة المقترحة لإصدار مراسيم الحكومة الجديدة"، مذكرا أنه زار عون 16 مرة منذ تكليفه لـ"الاتفاق على حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ووقف الانهيار الذي يعاني منه اللبنانيون".

وأشار الحريري إلى أنه سيتشرف بـ"زيارة الرئيس عون للمرة السابعة عشرة فورا إذا سمح جدول مواعيده بذلك، لمناقشته في التشكيلة الموجودة بين يديه منذ أسابيع عديدة".

وأضاف: "في حال وجد فخامة الرئيس نفسه في عجز عن توقيع مراسيم تشكيل حكومة اختصاصيين، فسيكون عليه أن يصارح اللبنانيين بالسبب الحقيقي الذي يدفعه لمحاولة تعطيل إرادة المجلس النيابي الذي اختار الرئيس المكلف، والذي يمنعه منذ شهور طويلة عن إفساح مجال الخلاص أمام المواطنين، وأن يختصر آلامهم ومعاناتهم عبر إتاحة المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة وهي الوسيلة الدستورية الوحيدة القادرة على إلغاء مفاعيل اختياره من قبل النواب لرئاسة الجمهورية قبل خمسة أعوام، تماما كما اختاروني رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة قبل خمسة أشهر".

المصدر: ار تي 

جي بي سي نيوز

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