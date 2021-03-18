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عضو شرف النادي الذهبي " بغلف" يلمّح بالرحيل عن "النصر"

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ختم تغريدته بكلمة " أستودعكم الله .. ويا رب نصرك"

عضو شرف النادي الذهبي

ألمح عضو شرف النصر الذهبي، عبدالعزيز بغلف برحيله عن النادي وابتعاده عن دعم النادي كما كان يفعل وذلك في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وغرّد بغلف قائلاً :" يعلم الجميع حبي للكيان .. وقفت معه بكل ما أستطيع ..دون تطلع لمنصب أو خلافه.. دافعت عنه ودعمت وجاهدت في لم الصف لإسعاد نفسي والجميع ."

وأضاف :" لست نادماً بل فرحاً بما قدمت، ما بدر مني فهم بطريقة لم أقصدها.. أتمنى التوفيق للعالمي ورجالاته الأوفياء في إكمال المسيرة .. أستودعكم الله ويا رب نصرك".

وشهدت الفترة الأخيرة خلافاً بين العضو عبد العزيز بغلف وإدارة النادي وكان آخرها التغريدات المتبادلة بينه وبين الهداف عبد الرزاق حمدالله عن مكافأة اللاعب الأخيرة".

النصر عبدالرزاق حمدالله

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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