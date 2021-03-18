"بايدن" غير نادم على وصف "بوتين" بـ"القاتل"

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يعرفان بعضهما بعضاً منذ زمن طويل

ذكر البيت الأبيض اليوم (الخميس)، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، غير نادم على تصريحاته حول نظيره الروسي فلاديمير بوتين، التي وصفه فيها بـ"القاتل".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان "بايدن" نادماً على تصريحاته حول "بوتين"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي: "لا، الرئيس قدم جواباً مباشراً على سؤال مباشر".

وبينت المتحدثة أن "بوتين" و"بايدن" يعرفان بعضهما بعضاً منذ زمن طويل، وأنهما موجودان في الساحة الدولية على مدار سنوات كثيرة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأشارت "بساكي" إلى أن الولايات المتحدة مقتنعة بأنه يمكنها التعاون مع روسيا في عدد من المجالات رغم الخلافات بين الطرفين.أمريكا روسيا