كرمتها قرينة الرئيس.. المايسترو إيمان جنيدي تروي لـ"مصراوي" تفاصيل مشوارها

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مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان:

عبرت المايسترو إيمان جنيدي التي، كرمتها في احتفالية المرأة المصرية، قرينة الرئيس السيسي، عن شعورها بسعادة بالغة بالتكريم.

وقالت: " لم يخطر في بالي لحظة واحدة أن أنال هذا الشرف، واعتبر هذا التكريم بمثابة وسام على صدري وخير مكافأة لي عما بذلته من مجهود طوال فترة عملي".

وتابعت إيمان جنيدي: "ولدت في أسرة فنية، مع أخوة يعشقون العود والكمان وأبيات الشعر، وكانت مفاتيح البيانو أول ما لمسته أصابعي منذ طفولتي، والتحقت بكلية التربية الموسيقية، لحبي للموسيقى، وحصلت على البكالوريوس عام 1984، وعقب التخرج سافرت إلى دولة الكويت للإقامة مع أسرتي لمدة 4 أعوام، ثم بعد ذلك استلمت عملي بوزارة التربية والتعليم، وتوليت تدريب الطلائع بوزارة الشباب والرياضة أيضاً، وتدرجت حتى وصلت لمنصب موجه عام التربية الموسيقية في بني سويف، فضلا عن تولي قيادة فرقة الموسيقي العربية بثقافة بني سويف عام 2005.

وفي حديثها لمصراوي قالت إيمان جنيدي "قيادة الأوركسترا عمل في غاية الصعوبة نظرا لطول ساعات التدريبات والتحضيرات، ويستلزم مجهودا شاقا لتنسيق العمل مع مجموعة كبيرة من الموسيقيين، وتزداد هذه الصعوبة عندما تكون القائدة امرأة في مجتمع لا يزال يحصر دورها في الإنجاب والأشغال المنزلية ورعاية الأسرة.

وتشير إلى أن هناك صعوبات واجهتها في الواقع جعلت المسيرة محفوفة بالعقبات والتحديات خاصة في مجتمع الصعيد المحافظ، ونظرا لأن الفرقة الموسيقية أول الأمر كانت مكونة في أغلبها من موسيقيين رجال مع تمثيل ضئيل للمرأة، ولم يعتاد الرجال من قبل أن تشرف امرأة على تدريبهم وتتولي قيادتهم لم يكن من السهل عليهم قبول ملاحظاتي وتوجيهاتي.