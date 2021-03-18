خسرت 6 % دفعة واحدة .. أسعار النفط تهوي لأقل مستوى منذ أسبوعين

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تأثرت بضعف توزيع لقاحات "كورونا" وارتفاع الإصابات

واصلت العقود الآجلة للنفط خسائرها، اليوم (الخميس)، متراجعة بنحو 6 بالمائة وسط مؤشرات ضعف توزيع لقاحات كورونا وارتفاع الإصابات.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.74 دولار بما يعادل 5.5 بالمائة إلى 64.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:02 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.80 دولار أو 5.9 بالمائة إلى 60.80 دولار، وفقًا لـ"رويترز".

ويتجه خام غرب تكساس صوب أدنى سعر تسوية منذ الثاني من مارس كما يتجه برنت إلى أقل سعر إغلاق منذ الثالث من مارس.

وستكون هذه أطول سلسلة خسائر لغرب تكساس منذ فبراير شباط 2020 ولبرنت منذ سبتمبر أيلول 2020.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن اضطرت مصافي التكرير في تكساس ومناطق في وسط البلاد إلى الإغلاق بسبب طقس شتوي قارس في فبراير.أسعار النفط