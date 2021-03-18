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"اللهيبي" يفتتح وحدة التميز والابتكار المؤسسي بتعليم شرق الطائف

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التقى رؤساء الأقسام وكرّم شركاء النجاح وعددًا من منسوبي المكتب

افتتح المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي وحدة التميز والابتكار المؤسسي بمكتب التعليم بشرق الطائف للبنين، بحضور مساعده للشؤون التعليمية للبنين، ومدير مكتب التعليم بشرق الطائف، ومدير مركز التميز، ومشرفي المكتب.

واستمع "اللهيبي" إلى شرح مفصل عن الوحدة وما تقدمه من أعمال في سبيل نشر ثقافة التميز والابتكار في الميدان التعليمي. كما شاهد"اللهيبي" عرضًا مرئيًا عن منجزات وأعمال المكتب في كل المجالات.

كما التقى "اللهيبي" في لقاء مفتوح برؤساء الأقسام في المكتب.

وشدد "اللهيبي" على أهمية وحدة التميز والابتكار المؤسسي في صناعة ورعاية التميز ونشر ثقافته في الميدان ورعاية المتميزين والاستفادة من إبداعاتهم، منوهًا بأهمية دعم المبادرات النوعية وتعزيز جهود الميدان التعليمي، وتحفيز القائمين عليها لتقديم أفضل ما يمكن وإحداث حراك تعليمي ورفع كفاءة العمل بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل الدراسي للطلبة.

ونوه "اللهيبي" بدور المشرف التربوي في دعم العملية التعليمية وخصوصًا في مرحلة التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي، ورفع مستوى الأداء وتجويد المخرجات، مشيدًا بالعمل النوعي والمتميز بمكتب شرق الطائف بالبنين ومقدمًا شكره لفريق العمل بالمكتب من مدير ومساعدين ومشرفين تربويين وإداريين على ما يبذلونه من جهود كبيرة للمجتمع التعليمي.

وفي ختام اللقاء كرّم "اللهيبي" شركاء النجاح وعددًا من منسوبي المكتب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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