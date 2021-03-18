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القبض على 3 مواطنين سرقوا مركبة في وضع التشغيل أمام متجر بغرب الرياض

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القبض على 3 مواطنين سرقوا مركبة في وضع التشغيل أمام متجر بغرب الرياض القبض على 3 مواطنين سرقوا مركبة في وضع التشغيل أمام متجر بغرب الرياض
صدموا 10 مركبات خلال الهرب ومركبتين أمنيتين عند القبض على أحدهم

القبض على 3 مواطنين سرقوا مركبة في وضع التشغيل أمام متجر بغرب الرياض

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتداداً للجهود الأمنية في مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد تمكنت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض - بفضل الله - من القبض على ثلاثة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ لقيامهم بسرقة مركبة في وضع التشغيل أمام أحد المتاجر غرب مدينة الرياض، وصدم (10) مركبات خلال الهرب، ومركبتين أمنيتين عند القبض على أحدهم.

وأضاف أنه جرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الرياض النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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