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: القدس يجب أن تصبح عاصمة لدولتين مستقلتين فلسطين وإسرائيل

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روسيا: القدس يجب أن تصبح عاصمة لدولتين مستقلتين فلسطين وإسرائيل : القدس يجب أن تصبح عاصمة لدولتين مستقلتين فلسطين وإسرائيل
"زاخاروفا" أكدت أن موقف موسكو من المدينة لم يتغير

روسيا: القدس يجب أن تصبح عاصمة لدولتين مستقلتين فلسطين وإسرائيل

ذكرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم (الخميس)، أن القدس يجب أن تصبح عاصمة لدولتين مستقلتين فلسطين وإسرائيل.

وانتقدت "زاخاروفا" الخطوة التي قامت بها جمهورية كوسوفو في فتح سفارة لها في القدس في 14 مارس الجاري، مؤكدة أن "هذه الخطوة تتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244"؛ وفقاً لـ"سبوتنيك".

وقالت المتحدثة في إفادة صحفية بخصوص هذا الشأن: "نود أن نعيد التأكيد بأن الموقف المبدئي لروسيا بشأن القدس، لم يتغير".

وشددت على أن القدس يجب أن تكون عاصمة لدولتين مستقلتين فلسطين وإسرائيل، وتبقى مفتوحة أمام أتباع الديانات التوحيدية الثلاث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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