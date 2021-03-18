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كورونا في لبنان: استلام الشحنة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الأسبوع المقبل

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كورونا في لبنان: استلام الشحنة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الأسبوع المقبل كورونا في لبنان: استلام الشحنة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الأسبوع المقبل

مصراوي Masrawy

08:41 م الخميس 18 مارس 2021

وكالات:

قال رئيس مجلس الأعمال اللبناني الروسي، جاك الصراف، إن الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد سوف تصل لبنان الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الصراف قوله إن "الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك في ستصل إلى لبنان الأسبوع المقبل"، في إطار تنفيذ عقد أبرمته شركة "فارما ترايد" التابعة لمجموعة "ماليا"، ويشمل مليون جرعة.

وأشار إلى أن اللقاح سيكون متوفرا في المستشفيات "بسعر الكلفة" أي 38 دولارا للجرعتين، ويمكن أن يضاف إليه سعر الحقنة، إلا في حال تم تأمينها من قبل وزارة الصحة اللبنانية.

واقترب عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في لبنان من 427 ألف حالة، وتوفي من بينهم 5536 شخصا منذ تفشي الوباء في البلاد.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 90 بالمئة ونسبة أمان عالية، فيما قدمت أكثر من 50 دولة طلبات للحصول على أكثر من 1.2 مليار جرعة من اللقاح.

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