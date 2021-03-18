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رئيس البرلمان العربي: نرفض تعنت أثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

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رئيس البرلمان العربي: نرفض تعنت أثيوبيا في مفاوضات سد النهضة رئيس البرلمان العربي: نرفض تعنت أثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

مصراوي Masrawy

08:37 م الخميس 18 مارس 2021

القاهرة- (أ ش أ):

دان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، والتي عكست إصرارًا إثيوبيا على تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق ملزم على قواعد ملء وتشغيل السد.

وأكد رئيس البرلمان العربي -في بيان صحفي مساء اليوم /الخميس/- رفضه التام لهذا التعنت غير المبرر في الموقف الإثيوبي، لما سيترتب عليه من أضرار جسيمة ستلحق بكل من والسودان، اللتين تعتمدان على نهر النيل بشكل شبه كامل في توفير احتياجاتهما المائية.

وأعرب العسومي عن تأييده التام للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم ، والتي أكدت فيه رفض استخدام المسئولين الإثيوبيين لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، باعتبار أن الأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها، ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها بأي حال من الأحوال.

وأكد العسومي دعم البرلمان العربي الكامل لموقف مصر والسودان بشأن ضرورة انخراط المجتمع الدولي في مفاوضات سد النهضة من خلال الآلية الرباعية التي اقترحتها الدولتان، والتي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لبدء جولة جديدة من المفاوضات يتم خلالها التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة، على نحو يحقق مصالح جميع الأطراف.

وطالب رئيس البرلمان العربي، إثيوبيا بالابتعاد التام عن سياسة فرض الأمر الواقع أو القيام بإجراءات أحادية الجانب، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ وصريح للالتزامات والاتفاقيات الدولية الموقعة بين الدول الثلاث، ولجميع القواعد والقوانين الدولية التي تنظم استخدام الأنهار الدولية، ومنها نهر النيل.

وأعاد العسومي التأكيد على دعم البرلمان العربي الكامل وتضامنه التام مع كل من مصر والسودان فيما يتخذانه من إجراءات لعدم المساس بحصتهما القانونية والتاريخية الثابتة في مياه نهر النيل، وحفظ أمنهما المائي الذي يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

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